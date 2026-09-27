Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Брюсселе состоялось мероприятие, посвященное 27 Сентября - Дню памяти

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 01:12
    В Брюсселе состоялось мероприятие, посвященное 27 Сентября - Дню памяти

    В Азербайджанском доме в столице Бельгии Брюсселе состоялось мероприятие в связи с 27 Сентября - Днем памяти.

    Как сообщает европейское бюро Report, проведенное при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии мероприятие, посвященное шестой годовщине начала Отечественной войны, открылось минутой молчания в память о героях-шехидах, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет страны.

    Выступивший с речью посол Азербайджана в Бельгии Мамед Ахмедзаде подчеркнул особое место, которое занимает 27 Сентября в современной истории азербайджанского народа, отметил его глубокий духовный смысл.

    По его словам, в этот день азербайджанцы переживают не только боль и трагедию, как это принято в дни поминовения. Этот день является выражением безграничной признательности и глубокого уважения народа к светлой памяти шехидов, пожертвовавших жизнями за территориальную целостность и суверенитет страны.

    27 Сентября для азербайджанского народа также стало символом героизма и борьбы за Родину, ее суверенитет, целостность, за справедливость. И, наконец, эта памятная дата стала началом мира и стабильности для Азербайджана и региона, отметил дипломат.

    Говоря о тяжелых последствиях 30-летней военной агрессии Армении против Азербайджана, дипломат заявил, что азербайджанский народ не смирился с оккупацией, а под руководством президента Ильхама Алиева все ресурсы страны были мобилизованы на восстановление территориальной целостности.

    По его словам, историческая победа, одержанная в Отечественной войне под руководством Верховного Главнокомандующего И. Алиева, стала воплощением национального единства, несгибаемой воли, решимости и любви к Родине.

    Он напомнил, что в результате антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, суверенитет Азербайджана был обеспечен на всей территории страны. Дипломат также затронул последовательные шаги государства по установлению прочного мира в регионе, приведшие к историческим итогам саммита в Вашингтоне в августе прошлого года.

    На мероприятии также выступили глава азербайджанской платформы в Бельгии "Мадани" Эмин Алиев, председатель объединения азербайджанцев FireLand Илаха Тагиева и соучредитель Ассоциации азербайджанской культуры Butam Алиага Султанов.

    Выступившие отметили значение Дня памяти в истории Азербайджана, беспримерный героизм и доблесть азербайджанской армии и единство и сплоченность народа на пути к победе.

    Представители общины отметили, что и сегодня, спустя 6 лет после победы в Отечественной войне, следует прилагать усилия по продвижению на международной арене правды об Азербайджане и его справедливой позиции.

    Затем собравшимся в Азербайджанском доме соотечественникам был продемонстрирован короткометражный фильм об Отечественной войне.

    В Брюсселе состоялось мероприятие, посвященное 27 Сентября - Дню памяти
    В Брюсселе состоялось мероприятие, посвященное 27 Сентября - Дню памяти
    В Брюсселе состоялось мероприятие, посвященное 27 Сентября - Дню памяти
    В Брюсселе состоялось мероприятие, посвященное 27 Сентября - Дню памяти
    В Брюсселе состоялось мероприятие, посвященное 27 Сентября - Дню памяти
    В Брюсселе состоялось мероприятие, посвященное 27 Сентября - Дню памяти
    В Брюсселе состоялось мероприятие, посвященное 27 Сентября - Дню памяти
    В Брюсселе состоялось мероприятие, посвященное 27 Сентября - Дню памяти
    В Брюсселе состоялось мероприятие, посвященное 27 Сентября - Дню памяти
    В Брюсселе состоялось мероприятие, посвященное 27 Сентября - Дню памяти

    Посол Мамед Ахмедзаде 27 Сентября – День памяти Посольство Азербайджана
    Фото
    Brüsseldə Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Фото
    Видео
    Event dedicated to September 27 - Remembrance Day held in Brussels
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