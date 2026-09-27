Азербайджан намерен принять Глобальный форум Альянса цивилизаций

На пятый день 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принял участие в ряде мероприятий высокого уровня.

Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию азербайджанского МИД в соцсети Х.

Выступая на заседании высокого уровня Группы друзей Альянса цивилизаций, Ялчын Рафиев подчеркнул передовую роль Азербайджана в "Бакинском процессе" и на Всемирном форуме по межкультурному диалогу. Он заявил о намерении Азербайджана принять Глобальный форум Альянса цивилизаций в 2027 году.

Замминистра также принял участие в Совместном арабо-исламском министерском совещании по вопросу Иерусалима. Он вновь выразил решительную поддержку Азербайджаном двугосударственного решения, предусматривающего создание Государства Палестина со столицей в Аль-Кудс Аш-Шариф, в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.

Ялчын Рафиев также провел двусторонние встречи с министром иностранных дел Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау и заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалией. В ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.