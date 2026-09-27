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    Азербайджан намерен принять Глобальный форум Альянса цивилизаций

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 03:24
    Азербайджан намерен принять Глобальный форум Альянса цивилизаций

    На пятый день 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принял участие в ряде мероприятий высокого уровня.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию азербайджанского МИД в соцсети Х.

    Выступая на заседании высокого уровня Группы друзей Альянса цивилизаций, Ялчын Рафиев подчеркнул передовую роль Азербайджана в "Бакинском процессе" и на Всемирном форуме по межкультурному диалогу. Он заявил о намерении Азербайджана принять Глобальный форум Альянса цивилизаций в 2027 году.

    Замминистра также принял участие в Совместном арабо-исламском министерском совещании по вопросу Иерусалима. Он вновь выразил решительную поддержку Азербайджаном двугосударственного решения, предусматривающего создание Государства Палестина со столицей в Аль-Кудс Аш-Шариф, в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.

    Ялчын Рафиев также провел двусторонние встречи с министром иностранных дел Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау и заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалией. В ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.

    Ялчын Рафиев Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Azərbaycan Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumuna ev sahibliyi etmək niyyətindədir
    Azerbaijan intends to host Global Alliance of Civilizations Forum
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