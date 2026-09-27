Azərbaycan Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumuna ev sahibliyi etmək niyyətindədir
- 27 sentyabr, 2026
- 03:17
BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının beşinci günündə Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev bir sıra yüksək səviyyəli tədbirlərdə iştirak edib və çıxışlar edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, diplomat, həmçinin ikitərəfli görüşlər keçirib.
Yalçın Rəfiyev Sivilizasiyalar Alyansı Dostlar Qrupunun yüksək səviyyəli iclasında çıxış edərək Azərbaycanın "Bakı Prosesi"ndə və Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Ümumdünya Forumunda qabaqcıl rolunu vurğulayıb. O, Azərbaycanın 2027-ci ildə Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumuna ev sahibliyi etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb.
Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Qüds məsələsi üzrə Birgə Ərəb-İslam Nazirlər Görüşündə də iştirak edib. O, beynəlxalq hüquqa və BMT-nin müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq, paytaxtı Əl-Qüds Əş-Şərif olmaqla Fələstin Dövlətinin yaradılmasını nəzərdə tutan iki dövlətli həllə Azərbaycanın qəti dəstəyini bir daha ifadə edib.
Yalçın Rəfiyev, həmçinin Qvineya-Bisau Respublikasının xarici işlər naziri Fatumata Jau və Gürcüstanın xarici işlər nazirinin müavini Laşa Darsaliya ilə ikitərəfli görüşlər keçirib. Görüşlər zamanı beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
On the fifth day of #UNGA81 Deputy Foreign Minister Yalchin Rafiyev attended and delivered speech/remarks in a number of high-level events and held bilateral meetings: ☑️ At the High-Level Meeting of the @UNAOC Group of Friends, he highlighted Azerbaijan’s pioneering role in the #BakuProcess and the World Forum on #Intercultural #Dialogue and announced that Azerbaijan expresses its intention to host the UNAOC Global Forum in 2027. ☑️ At the Joint Arab-Islamic Ministerial Meeting on Jerusalem, he reiterated Azerbaijan’s firm support to a two-state solution, with #Al-Quds Al-Sharif as the capital of the State of #Palestine, in accordance with #international law and relevant @UN resolutions. ☑️ He held bilateral meetings with H.E. Fatumata Jau, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Guinea Bissau and H.E. Lasha Darsalia, Deputy Foreign Minister of Georgia for an exchange of views on cooperation within international organizations.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 26, 2026