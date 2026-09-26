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    "Ynet": Abbas Əraqçi sentyabrın 30-dək ABŞ-də qalacaq

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2026
    • 16:39
    Ynet: Abbas Əraqçi sentyabrın 30-dək ABŞ-də qalacaq

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti sentyabrın 30-dək Nyu-Yorkda qalacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "Ynet" məlumat yayıb.

    Xatırladaq ki, A.Əraqçi BMT Baş Assambleyasının tədbirlərində iştirak etmək üçün cari həftə ərzində Nyu-Yorkda olub. Səfəri çərçivəsində o, həmçinin ABŞ tərəfi ilə danışıqlar aparıb.

    Abbas Əraqçi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Baş Assambleyası
    Ynet: Аббас Арагчи останется в США до среды
    MiniBoss
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