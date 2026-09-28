UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə yığması bu gün İtaliya ilə üz-üzə gələcək
- 28 sentyabr, 2026
- 09:00
UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, A, B və C qruplarında ümumilikdə səkkiz matç baş tutacaq.
A Liqasının 1-ci qrupunda Türkiyə millisi İtaliya seçməsini qəbul edəcək. Fransa isə Belçikanın qonağı olacaq.
UEFA Millətlər Liqası
II tur
A Liqası
1-ci qrup
22:45. Türkiyə - İtaliya
22:45. Belçika - Fransa
Xal durumu: Belçika - 3, Fransa - 3, Türkiyə - 0, İtaliya - 0.
B Liqası
2-ci qrup
20:00. Gürcüstan - Ukrayna
22:45. Şimali İrlandiya - Macarıstan
Xal durumu: Şimali İrlandiya - 3, Ukrayna - 3, Gürcüstan - 0, Macarıstan - 0.
4-cü qrup
22:45. İsveç - Polşa
22:45. Rumıniya - Bosniya və Herseqovina
Xal durumu: İsveç - 3, Bosniya və Herseqovina - 1, Polşa - 1, Rumıniya - 0.
C Liqası
2-ci qrup
20:00. Ermənistan - Monteneqro
20:00. Latviya - Kipr
Xal durumu: Ermənistan - 3, Monteneqro - 3, Kipr - 0, Latviya - 0.