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    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə yığması bu gün İtaliya ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 28 sentyabr, 2026
    • 09:00
    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə yığması bu gün İtaliya ilə üz-üzə gələcək

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A, B və C qruplarında ümumilikdə səkkiz matç baş tutacaq.

    A Liqasının 1-ci qrupunda Türkiyə millisi İtaliya seçməsini qəbul edəcək. Fransa isə Belçikanın qonağı olacaq.

    UEFA Millətlər Liqası

    II tur

    A Liqası

    1-ci qrup

    22:45. Türkiyə - İtaliya

    22:45. Belçika - Fransa

    Xal durumu: Belçika - 3, Fransa - 3, Türkiyə - 0, İtaliya - 0.

    B Liqası

    2-ci qrup

    20:00. Gürcüstan - Ukrayna

    22:45. Şimali İrlandiya - Macarıstan

    Xal durumu: Şimali İrlandiya - 3, Ukrayna - 3, Gürcüstan - 0, Macarıstan - 0.

    4-cü qrup

    22:45. İsveç - Polşa

    22:45. Rumıniya - Bosniya və Herseqovina

    Xal durumu: İsveç - 3, Bosniya və Herseqovina - 1, Polşa - 1, Rumıniya - 0.

    C Liqası

    2-ci qrup

    20:00. Ermənistan - Monteneqro

    20:00. Latviya - Kipr

    Xal durumu: Ermənistan - 3, Monteneqro - 3, Kipr - 0, Latviya - 0.

    UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Türkiyə millisi
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