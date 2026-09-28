Bərdədə minik avtomobili eşşək arabasına çırpılıb, ölən var
Hadisə
- 28 sentyabr, 2026
- 09:22
Bərdə rayonunda minik avtomobili eşşək arabasına çırpılıb, ölən var.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, hadisə Kələntərli kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, Bərdə rayon sakini Mənsur Əliyev idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı avtomobillə yolu keçmək istəyən eşşək arabasını vurub. Hadisə nətisində arabada olan Kələntərli kənd sakini Arif Babaşov hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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