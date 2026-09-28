İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Bərdədə minik avtomobili eşşək arabasına çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    • 28 sentyabr, 2026
    • 09:22
    Bərdədə minik avtomobili eşşək arabasına çırpılıb, ölən var

    Bərdə rayonunda minik avtomobili eşşək arabasına çırpılıb, ölən var.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, hadisə Kələntərli kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, Bərdə rayon sakini Mənsur Əliyev idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı avtomobillə yolu keçmək istəyən eşşək arabasını vurub. Hadisə nətisində arabada olan Kələntərli kənd sakini Arif Babaşov hadisə yerində həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi Bərdə
    В Барде автомобиль столкнулся с ослиной повозкой: один человек погиб
    MiniBoss
    MiniBoss

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