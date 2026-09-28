Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.09.2026)
- 28 sentyabr, 2026
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9357 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0145 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9357
|
100 Rusiya rublu
|
2,0145
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1947
|
1 Belarus rublu
|
0,5543
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1252
|
1 Çexiya kronu
|
0,0794
|
1 Çin yuanı
|
0,2532
|
1 Danimarka kronu
|
0,2589
|
1 Gürcü larisi
|
0,6520
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0177
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2514
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1712
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0491
|
1 İsrail şekeli
|
0,5573
|
1 Kanada dolları
|
1,2014
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5059
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3837
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5288
|
1 Moldova leyi
|
0,0958
|
1 Norveç kronu
|
0,1787
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6130
|
1 Polşa zlotası
|
0,4426
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3671
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3303
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3121
|
Türk lirəsi
|
0,0347
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0380
|
Yapon yeni
|
1,0775
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9643
|
Qızıl
|
7133,0640
|
Gümüş
|
105,3660
|
Platin
|
2947,7915
|
Palladium
|
2096,6780