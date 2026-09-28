İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.09.2026)

    Maliyyə
    • 28 sentyabr, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.09.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9357 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0145 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9357

    100 Rusiya rublu

    2,0145

    1 Avstraliya dolları

    1,1947

    1 Belarus rublu

    0,5543

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1252

    1 Çexiya kronu

    0,0794

    1 Çin yuanı

    0,2532

    1 Danimarka kronu

    0,2589

    1 Gürcü larisi

    0,6520

    1 Honq Konq dolları

    0,2168

    1 Hindistan rupisi

    0,0177

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2514

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1712

    1 İsveçrə frankı

    2,0491

    1 İsrail şekeli

    0,5573

    1 Kanada dolları

    1,2014

    1 Küveyt dinarı

    5,5059

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3837

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5288

    1 Moldova leyi

    0,0958

    1 Norveç kronu

    0,1787

    100 Özbək somu

    0,0144

    100 Pakistan rupisi

    0,6130

    1 Polşa zlotası

    0,4426

    1 Rumıniya leyi

    0,3671

    1 Serbiya dinarı

    0,0165

    1 Sinqapur dolları

    1,3303

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4528

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3121

    Türk lirəsi

    0,0347

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0380

    Yapon yeni

    1,0775

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9643

    Qızıl

    7133,0640

    Gümüş

    105,3660

    Platin

    2947,7915

    Palladium

    2096,6780
    ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan manatı
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2026)
    CBA currency exchange rates (28.09.2026)
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