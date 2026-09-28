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    Çin və ABŞ Amerika kömürünün idxal şərtləri barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2026
    • 08:57
    Çin və ABŞ Amerika kömürünün idxal şərtləri barədə razılığa gəliblər

    Pekinlə Vaşinqton ticarət və iqtisadi məsləhətləşmələrin gedişində 2027 və 2028-ci illərdə Çinin Amerika kömürünün idxalı ilə bağlı şərtlər barədə razılığa gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Xalq Respublikasının Ticarət Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir.

    Sənədə əsasən, kömür idxalı hər iki tərəfin qarşılıqlı olaraq tarifləri azaltmaq barədə razılığa gəldiyi 30 milyard dollarlıq mallar siyahısına daxil ediləcək.

    "Bu, 2027 və 2028-ci illərdə ABŞ-dən Çinə kömür idxalını təşviq edəcək. Amerika kömürünün idxalı Çinin daxili kömür bazarına faydalı əlavə rolunu oynayır, eyni zamanda ABŞ-nin kömür sənayesi üçün sabit iqtisadi gəlirlər və iş yerləri təmin edir və bununla da ikitərəfli ticarətin sabitləşməsinə və genişlənməsinə töhfə verir", - açıqlamada qeyd olunur.

    "Birgə səylər nəticəsində Çin-ABŞ əməkdaşlığının kömür sənayesində daha da dərinləşəcəyini və qarşılıqlı faydalı nəticələr əldə edəcəyini gözləyirik", - sənəddə əlavə olunur.

    Kömür idxalı ABŞ-Çin münasibətləri İqtisadi məsləhətləşmələr
    Китай и США договорились об условиях импорта американского угля
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