İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Daha bir qrup ukraynalı uşaq bu gün Azərbaycana gətiriləcək

    Sosial müdafiə
    • 28 sentyabr, 2026
    • 09:30
    Daha bir qrup ukraynalı uşaq bu gün Azərbaycana gətiriləcək

    Ukraynadakı müharibə ilə əlaqədar zərər çəkən növbəti qrup ukraynalı uşaq sentyabrın 28-də Azərbaycana gətiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılama saat 17:00-da olacaq.

    Uşaqlar düşərgələrə yerləşdiriləcək.

    Qeyd edək ki, ötən dövrdə Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən Ukraynadan 450-yə yaxın uşaq və gənc Azərbaycana gətirilərək sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilib.

    Ukraynalı uşaqlar Ukrayna-Azərbaycan əlaqələri Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    В Азербайджан сегодня прибудет очередная группа украинских детей
    Another group of Ukrainian children to arrive in Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

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    Daha bir qrup ukraynalı uşaq bu gün Azərbaycana gətiriləcək

    Sosial müdafiə
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