Daha bir qrup ukraynalı uşaq bu gün Azərbaycana gətiriləcək
Sosial müdafiə
- 28 sentyabr, 2026
- 09:30
Ukraynadakı müharibə ilə əlaqədar zərər çəkən növbəti qrup ukraynalı uşaq sentyabrın 28-də Azərbaycana gətiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, qarşılama saat 17:00-da olacaq.
Uşaqlar düşərgələrə yerləşdiriləcək.
Qeyd edək ki, ötən dövrdə Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən Ukraynadan 450-yə yaxın uşaq və gənc Azərbaycana gətirilərək sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilib.
В Азербайджан сегодня прибудет очередная группа украинских детей
Another group of Ukrainian children to arrive in Azerbaijan
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