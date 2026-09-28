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    ABŞ-dən olan basketbolçu Qeylen Smit Azərbaycan klubuna qayıdıb

    Komanda
    • 28 sentyabr, 2026
    • 09:28
    ABŞ-dən olan basketbolçu Qeylen Smit Azərbaycan klubuna qayıdıb

    NTD ABŞ-dən olan basketbolçu Qeylen Smiti heyətinə qatıb.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    27 yaşlı oyunçunun müqaviləsinin müddəti mövsümün sonunadək nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Qeylen Smit 2023/2024 və 2024/2025 mövsümlərində NTD-nin formasını geyinib.

    Qeylen Smit NTD BK
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