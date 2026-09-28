ABŞ-dən olan basketbolçu Qeylen Smit Azərbaycan klubuna qayıdıb
Komanda
- 28 sentyabr, 2026
- 09:28
NTD ABŞ-dən olan basketbolçu Qeylen Smiti heyətinə qatıb.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
27 yaşlı oyunçunun müqaviləsinin müddəti mövsümün sonunadək nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Qeylen Smit 2023/2024 və 2024/2025 mövsümlərində NTD-nin formasını geyinib.
Son xəbərlər
10:12
Foto
Anar Bağırov: Vəkillik müstəqilliyi hüququn aliliyinin əsas təminatıdırXarici siyasət
10:06
Video
Bakıda iki yolun kəsişməsində yeni tunel inşa ediləcəkİnfrastruktur
10:06
Foto
Azərbaycan qılıncoynadanı Vahab Fətullayev beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıbFərdi
10:04
Foto
Video
Göygöldə qanunsuz tikili sökülübDaxili siyasət
10:02
"Harmoniya" sənədli filmi bu gün Romada təqdim olunacaqDin
10:02
Cənubi Koreya 2029-cu ilə qədər öz peykinin istehsalına başlamağı planlaşdırırDigər ölkələr
09:58
Foto
Azərbaycanın fiqurlu konkisürənləri Gürcüstandakı Qran-pri yarışında iştirak ediblərFərdi
09:40
Bakının iki rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
09:30