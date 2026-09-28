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    "Aqrar sahədə güzəşt tətbiq ediləcək texnikaların Siyahısı" genişləndirilib

    ASK
    • 28 sentyabr, 2026
    • 09:04
    Aqrar sahədə güzəşt tətbiq ediləcək texnikaların Siyahısı genişləndirilib

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Kollegiyası "Aqrar sahədə güzəşt tətbiq ediləcək texnikaların Siyahısı"nda dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nazir Məcnun Məmmədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, yığım üzrə mexanikləşdirilmiş texnika dəstləri aqrar sahədə güzəşt tətbiq ediləcək texnikaların siyahısına əlavə edilib.

    Həmçinin, kombayn xederlərinin daşınması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi qoşqulara güzəşt tətbiq ediləcək. Ancaq, bu kombaynlar real vaxt rejimində məkan məlumatlarının izlənilməsi üçün GPS monitorinq və məhsul yığımının izlənilməsi sistemləri ilə təchiz olunmalıdır.

    Bundan başqa, kənd təsərrüfatı təyinatlı quşların kəsimi və ilkin emalı xətti (tərəzi və qablaşdırma mərhələsinədək), eləcə də həcmi 500 kubmetrdən artıq olmayan kəsmə gül üçün soyuducu anbar dəstlərinə də güzəşt tətbiq ediləcək.

    Məcnun Məmmədov Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN)
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