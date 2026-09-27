WSJ: Boeing выявила сбой в программном обеспечении самолетов 737 MAX

Компания Boeing выявила сбой в программном обеспечении самолетов 737 MAX, который может привести к отказу функции автоматической навигации.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документ.

Проблему обнаружили после обновления ПО в кабине пилотов, она может возникнуть, когда экипаж меняет маршрут после ухода на второй круг. В ряде ситуаций пилотам может потребоваться управлять самолетом вручную, без некоторых функций автопилота. В конце августа Boeing уведомила эксплуатантов 737 MAX о неполадке, заявив, что она не представляет угрозы безопасности полетов.

Компания сообщила, что работает совместно с авиакомпаниями над процедурой, позволяющей экипажу в случае необходимости вновь активировать функцию автоматической навигации, а также над обновлением ПО, которое позволит окончательно устранить проблему. Компания GE Aerospace, разработавшая программное обеспечение, заявила, что тесно сотрудничает с Boeing и окажет содействие Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) при проверке.

Авиакомпании Southwest Airlines и United Airlines отказались от новых самолетов 737 MAX, оснащенных проблемным ПО, и вместо этого запросили более раннюю версию.

По данным аналитической компании Cirium, в настоящее время в мире эксплуатируется 2422 самолета Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9.