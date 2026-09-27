Пезешкиан подвел итоги визита в США
В регионе
- 27 сентября, 2026
- 03:11
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подвел итоги своего визита в США для участия в Неделе высокого уровня в рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, иранский президент подчеркнул, что в ходе встреч, проведенных на полях мероприятия, проинформировал собеседников о нападениях США и Израиля на его страну.
"На всех проведенных встречах мы заявляли о преступлениях, совершенных США и Израилем", - сообщил он.
По мнению президента Ирана, деятельность Израиля на Ближнем Востоке поддерживает Вашингтон:
"Ученые, люди и инфраструктура страны стали объектами нападений, и санкции, направленные непосредственно против народа, не могут быть оправданы".
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