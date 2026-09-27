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    Пезешкиан подвел итоги визита в США

    В регионе
    • 27 сентября, 2026
    • 03:11
    Пезешкиан подвел итоги визита в США

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан подвел итоги своего визита в США для участия в Неделе высокого уровня в рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, иранский президент подчеркнул, что в ходе встреч, проведенных на полях мероприятия, проинформировал собеседников о нападениях США и Израиля на его страну.

    "На всех проведенных встречах мы заявляли о преступлениях, совершенных США и Израилем", - сообщил он.

    По мнению президента Ирана, деятельность Израиля на Ближнем Востоке поддерживает Вашингтон:

    "Ученые, люди и инфраструктура страны стали объектами нападений, и санкции, направленные непосредственно против народа, не могут быть оправданы".

    Масуд Пезешкиан Эскалация на Ближнем Востоке
    İrana qayıdan Pezeşkian ABŞ səfəri ilə bağlı açıqlama verib
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