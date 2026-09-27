В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО

Представители общественности и чиновники посетили парк Победы в городе Ханкенди по случаю 27 Сентября - Дня памяти.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, они почтили память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

В парке Победы память шехидов была почтена минутой молчания, на их могилы были возложены цветы.

12:00

В городе Ханкенди состоялся круглый стол, посвященный 27 сентября - Дню памяти.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, в мероприятии приняли участие семьи шехидов, участники Отечественной войны, сотрудники специального представительства Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Службы восстановления, строительства и управления.

Было отмечено, что 27 сентября живет в памяти азербайджанского народа как символ не только скорби, но и национального единства, воли и героизма. С началом Отечественной войны 27 сентября 2020 года была написана одна из важнейших страниц современной истории Азербайджана. День памяти - это не только день скорби и печали, но и день памяти, уважения и ответственности перед Родиной.

Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий проводимые в Карабахе созидательные работы, жизнь людей, вернувшихся на родные земли, и возобновившийся уклад жизни на освобожденных территориях.