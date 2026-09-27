Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 13:35
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО

    Представители общественности и чиновники посетили парк Победы в городе Ханкенди по случаю 27 Сентября - Дня памяти.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, они почтили память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

    В парке Победы память шехидов была почтена минутой молчания, на их могилы были возложены цветы.

    В городе Ханкенди состоялся круглый стол, посвященный 27 сентября - Дню памяти.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, в мероприятии приняли участие семьи шехидов, участники Отечественной войны, сотрудники специального представительства Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Службы восстановления, строительства и управления.

    Было отмечено, что 27 сентября живет в памяти азербайджанского народа как символ не только скорби, но и национального единства, воли и героизма. С началом Отечественной войны 27 сентября 2020 года была написана одна из важнейших страниц современной истории Азербайджана. День памяти - это не только день скорби и печали, но и день памяти, уважения и ответственности перед Родиной.

    Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий проводимые в Карабахе созидательные работы, жизнь людей, вернувшихся на родные земли, и возобновившийся уклад жизни на освобожденных территориях.

    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО
    В Ханкенди почтили память шехидов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах 27 Сентября – День памяти Ханкенди
    Фото
    Видео
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Фото
    Roundtable dedicated to Remembrance Day held in Khankandi
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    06:21

    Цена золота опустилась ниже $4 250 за унцию впервые с 5 августа

    Финансы
    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    Лента новостей