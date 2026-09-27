İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 13:18
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB

    Anım Günü ilə bağlı Xankəndi şəhərində yerləşən Zəfər parkı ziyarət olunub.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçmiş şəhidlərin xatirəsi anılıb.

    Zəfər parkında şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, onlaırn məzarları üstünə gül dəstələri düzülüb.

    Xankəndi şəhərində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirilib.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, tədbirdə şəhid ailələri, Vətən müharibəsi iştirakçıları, Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin, Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları iştirak ediblər.

    Qeyd olunub ki, 27 Sentyabr Azərbaycan xalqının yaddaşında həm hüzn, həm də milli birlik, iradə və qəhrəmanlıq rəmzi kimi yaşayır. 2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan Vətən müharibəsi ilə Azərbaycanın müasir tarixinin ən mühüm səhifələrindən biri yazılıb. Anım Günü yalnız hüzn və kədər günü deyil, həm də yaddaş, ehtiram və Vətən qarşısında məsuliyyət günüdür.

    Daha sonra Qarabağda aparılan quruculuq işlərini, doğma yurdlarına qayıdan insanların həyatını və azad edilmiş ərazilərdə yenidən başlayan yaşam tərzini əks etdirən videoçarx nümayiş olunub.

    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB
    Xankəndidə Anım Günü ilə bağlı Zəfər parkı ziyarət olunub - YENİLƏNİB

    27 Sentyabr - Anım Günü Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə xidməti
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