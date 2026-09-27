В ДТП с автобусом в Баварии погибли двое, пострадали 25 человек
Другие страны
- 27 сентября, 2026
- 11:54
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в Верхней Баварии (ФРГ) погибли два человека, еще 25 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщил новостной портал T-online со ссылкой на местную полицию.
Согласно информации, инцидент произошел в воскресенье рано утром на федеральной трассе А96 в районе города Бухлоэ в регионе Осталльгау.
По предварительным данным, автобус, в котором находилась группа из 40-50 туристов из Филиппин, съехал с дороги и упал в кювет.
В результате происшествия около 25 человек получили травмы, двое погибли на месте происшествия. Один из пострадавших остается в критическом состоянии.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
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