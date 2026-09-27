В ДТП с автобусом в Баварии погибли двое, пострадали 25 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в Верхней Баварии (ФРГ) погибли два человека, еще 25 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал T-online со ссылкой на местную полицию.

Согласно информации, инцидент произошел в воскресенье рано утром на федеральной трассе А96 в районе города Бухлоэ в регионе Осталльгау.

По предварительным данным, автобус, в котором находилась группа из 40-50 туристов из Филиппин, съехал с дороги и упал в кювет.

В результате происшествия около 25 человек получили травмы, двое погибли на месте происшествия. Один из пострадавших остается в критическом состоянии.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.