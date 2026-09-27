İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Bavariyada avtobusun aşması nəticəsində iki nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2026
    • 12:49
    Bavariyada avtobusun aşması nəticəsində iki nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb

    Yuxarı Bavariyada (Almaniya) turistləri daşıyan avtobusun iştirakı ilə baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində iki nəfər ölüb, 25 nəfər isə xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "T-online" xəbər portalı yerli polisə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə bazar günü səhər tezdən Ostallqau regionunun Buxloe şəhəri ərazisindəki "A96" federal magistralında baş verib.

    İlkin məlumatlara görə, içərisində filippinli 40-50 nəfərlik turist qrupunun olduğu avtobus yoldan çıxaraq dərəyə aşıb.

    Hadisə nəticəsində 25-ə yaxın insan xəsarət alıb, iki nəfər hadisə yerində ölüb. Xəsarət alanlardan birinin vəziyyəti kritikdir.

    Avtobus qəzası Xəsarət alan
    В ДТП с автобусом в Баварии погибли двое, пострадали 25 человек
    MiniBoss
    MiniBoss

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