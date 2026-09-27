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    Кобахидзе: Восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем — одна из важнейших задач

    В регионе
    • 27 сентября, 2026
    • 11:38
    Кобахидзе: Восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем — одна из важнейших задач

    Восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем является одной из важнейших национальных задач страны.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, заявления отдельных политиков не могут изменить позицию правительства по этому вопросу:

    "Восстановление территориальной целостности - одна из важнейших национальных задач. Ни Барамидзе, ни Гварамия, ни Бердзенишвили, ни кто-либо другой, какие бы приказы или поручения они ни получили, не смогут этого изменить", - заявил И. Кобахидзе.

    Премьер-министр отметил, что заявления отдельных лиц в последнее время свидетельствуют о формировании новой политической позиции, направленной на то, чтобы отодвинуть на второй план вопрос восстановления территориальной целостности.

    Кобахидзе заявил, что правительство Грузии придерживается неизменной позиции по этому вопросу и считает приоритетным восстановление территориальной целостности исключительно мирным путем.

    Ираклий Кобахидзе Грузия
    Kobaxidze: Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün dinc yolla bərpası ən vacib vəzifələrimizdəndir
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