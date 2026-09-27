Кобахидзе: Восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем — одна из важнейших задач

Восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем является одной из важнейших национальных задач страны.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, заявления отдельных политиков не могут изменить позицию правительства по этому вопросу:

"Восстановление территориальной целостности - одна из важнейших национальных задач. Ни Барамидзе, ни Гварамия, ни Бердзенишвили, ни кто-либо другой, какие бы приказы или поручения они ни получили, не смогут этого изменить", - заявил И. Кобахидзе.

Премьер-министр отметил, что заявления отдельных лиц в последнее время свидетельствуют о формировании новой политической позиции, направленной на то, чтобы отодвинуть на второй план вопрос восстановления территориальной целостности.

Кобахидзе заявил, что правительство Грузии придерживается неизменной позиции по этому вопросу и считает приоритетным восстановление территориальной целостности исключительно мирным путем.