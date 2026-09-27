İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    İrana qayıdan Pezeşkian ABŞ səfəri ilə bağlı açıqlama verib

    Region
    • 27 sentyabr, 2026
    • 01:39
    İrana qayıdan Pezeşkian ABŞ səfəri ilə bağlı açıqlama verib

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Nyu-York şəhərində BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində keçirdiyi görüşlərdə qarşı tərəfi ABŞ və İsrailin ölkəsinə hücumları barədə məlumatlandırıb.

    "Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Pezeşkian ABŞ səfərindən İrana qayıdan kimi canlı yayımda deyib.

    "Keçirdiyimiz bütün görüşlərdə Amerika və İsrailin törətdikləri cinayətləri bəyan edirdik", - o bildirib.

    İran Prezidentinin fikrincə, İsrailin Yaxın Şərqdəki fəaliyyəti Vaşinqton tərəfindən dəstəklənir:

    "İsrailin Amerikanın dəstəyi ilə müxtəlif ölkələrdə insanlara qarşı hücumlar həyata keçirilir. Alimlər, xalq və ölkə infrastrukturu hücum hədəfinə çevrilib və birbaşa xalqı hədəfə alan sanksiyalar müdafiə edilə bilməz".

    Məsud Pezeşkian BMT Baş Assambleyası ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Пезешкиан подвел итоги визита в США
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