Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В соцсетях Ильхама Алиева опубликовано видео его посещения парка Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 11:51
    В соцсетях Ильхама Алиева опубликовано видео его посещения парка Победы

    В социальных сетях Президента Ильхама Алиева опубликовано видео о посещении им и первой леди Мехрибан Алиевой 27 сентября парка Победы в Баку в связи с Днём памяти.

    Report представляет публикацию:

    В соцсетях Ильхама Алиева опубликовано видео его посещения парка Победы

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева 27 Сентября – День памяти
    Видео
    Prezidentin sosial media hesablarında Zəfər parkını ziyarətinə dair videoçarx paylaşılıb
    Видео
    Social media accounts of President Ilham Aliyev share video of his visit to Victory Park
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