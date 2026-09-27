İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Prezidentin sosial media hesablarında Zəfər parkını ziyarətinə dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 11:48
    Prezidentin sosial media hesablarında Zəfər parkını ziyarətinə dair videoçarx paylaşılıb
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında sentyabrın 27-də Anım Günü ilə əlaqədar Bakıdakı Zəfər parkını ziyarətinə dair videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Prezidentin sosial media hesablarında Zəfər parkını ziyarətinə dair videoçarx paylaşılıb

    Videoçarx Prezidentin mətbuat xidməti tərəfindən hazırlanıb.

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva 27 Sentyabr - Anım Günü Zəfər parkı
    Video
    В соцсетях Ильхама Алиева опубликовано видео его посещения парка Победы
    Video
    Social media accounts of President Ilham Aliyev share video of his visit to Victory Park
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