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    В ЮАР из-за стрельбы в баре погибли 17 человек

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 11:27
    В ЮАР из-за стрельбы в баре погибли 17 человек

    В массовой стрельбе в баре на северо-востоке Южно-Африканской Республики погибли не менее 17 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает The Independent со ссылкой на национальную полицию.

    Согласно информации, инцидент произошел в шахтерском поселке Ведела провинции Гаутенг в 80 км к юго-западу от Йоханнесбурга.

    "Группа из восьми неизвестных с автоматами АК-47 и пистолетами ворвалась в заведение и открыла беспорядочную стрельбу. В результате стрельбы погибли 17 человек, включая четырех женщин, еще 15 человек получили ранения". - говорится в сообщении.

    По данным полиции, нападавшие украли у жертв мобильные телефоны, а также подожгли два автомобиля. После этого они скрылись с места происшествия.

    Отметим, что ЮАР входит в десятку стран мира с наибольшим числом убийств. По данным полиции страны, за сутки по всему ЮАР убивают в среднем 63 человека.

    ЮАР Массовая стрельба
    Cənubi Afrikada kütləvi atışma nəticəsində 17 nəfər ölüb
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