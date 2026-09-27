В ЮАР из-за стрельбы в баре погибли 17 человек

В массовой стрельбе в баре на северо-востоке Южно-Африканской Республики погибли не менее 17 человек.

Как передает Report, об этом сообщает The Independent со ссылкой на национальную полицию.

Согласно информации, инцидент произошел в шахтерском поселке Ведела провинции Гаутенг в 80 км к юго-западу от Йоханнесбурга.

"Группа из восьми неизвестных с автоматами АК-47 и пистолетами ворвалась в заведение и открыла беспорядочную стрельбу. В результате стрельбы погибли 17 человек, включая четырех женщин, еще 15 человек получили ранения". - говорится в сообщении.

По данным полиции, нападавшие украли у жертв мобильные телефоны, а также подожгли два автомобиля. После этого они скрылись с места происшествия.

Отметим, что ЮАР входит в десятку стран мира с наибольшим числом убийств. По данным полиции страны, за сутки по всему ЮАР убивают в среднем 63 человека.