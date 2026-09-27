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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Cənubi Afrikada kütləvi atışma nəticəsində 17 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2026
    • 12:18
    Cənubi Afrikada kütləvi atışma nəticəsində 17 nəfər ölüb

    Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) şimal-şərqindəki barda baş verən kütləvi atışmada azı 17 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Independent" milli polisə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə Yohannesburqdan 80 km cənub-qərbdə, Qautenq əyalətinin Vedela qəsəbəsində baş verib.

    "AK-47" avtomatları və tapançaları olan səkkiz naməlum şəxsdən ibarət qrup məkana soxularaq atəş açıb. Atışma nəticəsində dördü qadın olmaqla, 17 nəfər həlak olub, 15 nəfər yaralanıb", - məlumatda deyilir.

    Polisin məlumatına görə, hücum edənlər qurbanların mobil telefonlarını oğurlayıb, həmçinin iki avtomobili yandırıblar. Bundan sonra onlar hadisə yerindən qaçıblar.

    Cənubi Afrika Respublikası Silahlı insident Ölənlər və yaralılar
    В ЮАР из-за стрельбы в баре погибли 17 человек
    MiniBoss
    MiniBoss

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