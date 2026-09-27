Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Личный состав МВД почтил память шехидов в парке Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 11:30
    Личный состав МВД почтил память шехидов в парке Победы

    Личный состав Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана посетил парк Победы по случаю 27 сентября - Дня Победы.

    Как сообщает Report, представители ведомства почтили память шехидов, павших в боях за территориальную целостность страны в ходе 44-дневной Отечественной войны.

    Они возложили цветы и венки к памятнику Победы.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) День Победы
    DİN-in şəxsi heyəti Zəfər parkında olub
    Azerbaijan's Interior Ministry personnel pay tribute to martyrs at Victory Park
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