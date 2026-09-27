Личный состав МВД почтил память шехидов в парке Победы
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 11:30
Личный состав Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана посетил парк Победы по случаю 27 сентября - Дня Победы.
Как сообщает Report, представители ведомства почтили память шехидов, павших в боях за территориальную целостность страны в ходе 44-дневной Отечественной войны.
Они возложили цветы и венки к памятнику Победы.
DİN-in şəxsi heyəti Zəfər parkında olub
Azerbaijan's Interior Ministry personnel pay tribute to martyrs at Victory Park
Последние новости
05:47
В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергииЭнергетика
05:15
WSJ: США не планируют продавать оружие КитаюДругие страны
04:57
Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе ФэрфордДругие страны
04:23
Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в СШАДругие страны
03:46
Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефтьДругие страны
03:19
Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West CoastДругие страны
03:01
Фото
Видео
При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
02:54
Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в КонгрессДругие страны
02:20