DİN-in şəxsi heyəti Zəfər parkında olub
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 11:26
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Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) şəxsi heyəti Zəfər parkında olub.
"Report" xəbər verir ki, DİN əməkdaşları 44 günlük Vətən müharibəsində ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması, bərpası və torpaqların işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Xatirə daşının önünə əklil və gül dəstələri qoyulub.
Личный состав МВД почтил память шехидов в парке Победы
Azerbaijan's Interior Ministry personnel pay tribute to martyrs at Victory Park
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