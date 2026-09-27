İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    DİN-in şəxsi heyəti Zəfər parkında olub

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 11:26
    DİN-in şəxsi heyəti Zəfər parkında olub

    Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) şəxsi heyəti Zəfər parkında olub.

    "Report" xəbər verir ki, DİN əməkdaşları 44 günlük Vətən müharibəsində ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması, bərpası və torpaqların işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

    Xatirə daşının önünə əklil və gül dəstələri qoyulub.

    27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
    Личный состав МВД почтил память шехидов в парке Победы
    Azerbaijan's Interior Ministry personnel pay tribute to martyrs at Victory Park
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