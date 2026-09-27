Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Азербайджане почтили память шехидов минутой молчания

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 12:02
    В Азербайджане почтили память шехидов минутой молчания

    Сегодня на территории Азербайджана минутой молчания почтили память всех шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне и отдавших свои жизни за территориальную целостность страны.

    Как передает Report, на территории страны было приостановлено движение транспорта и пешеходов.

    В то же время автомобили подали звуковые сигналы, а корабли и наземные поезда - гудки.

    Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День памяти героических шехидов, погибших в Отечественной войне, начавшейся с целью пресечения военных провокаций и боевой активности Армении против Азербайджана и обеспечения безопасности мирного населения.

    Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, 27 сентября ежегодно отмечается в Азербайджане как День памяти в знак глубокого уважения к военнослужащим и офицерам, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни за территориальную целостность страны, а также ко всем шехидам.

    В Азербайджане почтили память шехидов минутой молчания
    В Азербайджане почтили память шехидов минутой молчания
    В Азербайджане почтили память шехидов минутой молчания
    В Азербайджане почтили память шехидов минутой молчания
    В Азербайджане почтили память шехидов минутой молчания

    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти Минута молчания
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    Видео
    Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib
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    Azerbaijan observes minute of silence to honor martyrs
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