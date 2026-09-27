İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 12:00
    Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

    Bu gün Azərbaycan ərazisində Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş bütün şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, ölkə ərazisində nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti dayandırılıb.

    Eyni zamanda, avtomobillər siqnal, gəmilər və yerüstü qatarlar isə fit verib.

    Qeyd edək ki, bu gün Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatlarının, döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə başladılan Vətən müharibəsində canlarından keçən qəhrəman şəhidlərimizin Anım Günüdür.

    Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən, Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günü kimi qeyd olunur.

    Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib
    Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib
    Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib
    Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib
    Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
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    В Азербайджане почтили память шехидов минутой молчания
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    Azerbaijan observes minute of silence to honor martyrs
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