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    В Лерике произошло землетрясение

    Происшествия
    • 27 сентября, 2026
    • 11:37
    В Лерике произошло землетрясение

    В Лерике зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.

    Как передает Report, об этом сообщает Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

    Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 23 км.

    Лерик Землетрясение в Азербайджане
    Lerik rayonunda zəlzələ olub
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