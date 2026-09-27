В Лерике произошло землетрясение
Происшествия
- 27 сентября, 2026
- 11:37
В Лерике зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.
Как передает Report, об этом сообщает Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.
Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 23 км.
Последние новости
05:47
В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергииЭнергетика
05:15
WSJ: США не планируют продавать оружие КитаюДругие страны
04:57
Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе ФэрфордДругие страны
04:23
Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в СШАДругие страны
03:46
Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефтьДругие страны
03:19
Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West CoastДругие страны
03:01
Фото
Видео
При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
02:54
Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в КонгрессДругие страны
02:20