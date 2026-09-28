Парламент Венгрии лишил премьера страны неприкосновенности
Другие страны
- 28 сентября, 2026
- 12:08
Парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, обвиняемого в краже.
Как передает Report, об этом сообщают венгерские медиа.
Отмечается, что за данное решение проголосовали 139 депутатов.
Против него будет возбуждено уголовное дело о краже телефона. Дело в том, что в июне 2024 года Мадьяр отобрал мобильный телефон у человека, который снимал его в ночном клубе, и выбросил этот телефон в Дунай. Тогда он был еще евродепутатом, но в ответ на ходатайство правоохранительных органов Европарламент отказался лишить его иммунитета.
Кроме того, сегодня парламент страны лишил неприкосновенности депутатов Балаша Ханко и Миклоша Сестака по ходатайству обвинения.
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