Парламент Венгрии лишил премьера страны неприкосновенности

Парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, обвиняемого в краже.

Как передает Report, об этом сообщают венгерские медиа.

Отмечается, что за данное решение проголосовали 139 депутатов.

Против него будет возбуждено уголовное дело о краже телефона. Дело в том, что в июне 2024 года Мадьяр отобрал мобильный телефон у человека, который снимал его в ночном клубе, и выбросил этот телефон в Дунай. Тогда он был еще евродепутатом, но в ответ на ходатайство правоохранительных органов Европарламент отказался лишить его иммунитета.

Кроме того, сегодня парламент страны лишил неприкосновенности депутатов Балаша Ханко и Миклоша Сестака по ходатайству обвинения.