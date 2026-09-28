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    ЦБА и Citigroup обсудили управление валютными резервами

    Финансы
    • 28 сентября, 2026
    • 11:44
    ЦБА и Citigroup обсудили управление валютными резервами

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и компания Citigroup обсудили управление валютными резервами.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, обсуждения состоялись в ходе встречи первого заместителя председателя ЦБА Алияра Мамедъярова с находящейся в Азербайджане делегацией Citigroup.

    На встрече также присутствовали главный управляющий по работе с клиентами Citigroup Дэвид Ливингстон, а также директор по корпоративному банковскому обслуживанию в Центральной Азии и на Кавказе Джейсон Зулло.

    Стороны обсудили основные тенденции, наблюдаемые в глобальном банкинге, текущие вызовы и перспективы развития, корреспондентское банковское дело, развитие денежных рынков и опыт управления валютными резервами.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по инициативам дальнейшего расширения сотрудничества и стратегического партнерства между Центробанком и Citigroup.

    ЦБА и Citigroup обсудили управление валютными резервами
    ЦБА и Citigroup обсудили управление валютными резервами

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Citigroup Inc Валютные резервы Банковское дело
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    Azərbaycan "Citigroup"la valyuta ehtiyatlarının idarə olunmasını müzakirə edib
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    CBA and Citigroup discuss foreign exchange reserve management
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