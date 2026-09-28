ЦБА и Citigroup обсудили управление валютными резервами

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и компания Citigroup обсудили управление валютными резервами.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, обсуждения состоялись в ходе встречи первого заместителя председателя ЦБА Алияра Мамедъярова с находящейся в Азербайджане делегацией Citigroup.

На встрече также присутствовали главный управляющий по работе с клиентами Citigroup Дэвид Ливингстон, а также директор по корпоративному банковскому обслуживанию в Центральной Азии и на Кавказе Джейсон Зулло.

Стороны обсудили основные тенденции, наблюдаемые в глобальном банкинге, текущие вызовы и перспективы развития, корреспондентское банковское дело, развитие денежных рынков и опыт управления валютными резервами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по инициативам дальнейшего расширения сотрудничества и стратегического партнерства между Центробанком и Citigroup.