ЦБА и Citigroup обсудили управление валютными резервами
- 28 сентября, 2026
- 11:44
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и компания Citigroup обсудили управление валютными резервами.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, обсуждения состоялись в ходе встречи первого заместителя председателя ЦБА Алияра Мамедъярова с находящейся в Азербайджане делегацией Citigroup.
На встрече также присутствовали главный управляющий по работе с клиентами Citigroup Дэвид Ливингстон, а также директор по корпоративному банковскому обслуживанию в Центральной Азии и на Кавказе Джейсон Зулло.
Стороны обсудили основные тенденции, наблюдаемые в глобальном банкинге, текущие вызовы и перспективы развития, корреспондентское банковское дело, развитие денежных рынков и опыт управления валютными резервами.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по инициативам дальнейшего расширения сотрудничества и стратегического партнерства между Центробанком и Citigroup.