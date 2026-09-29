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    Зеленский: Бельгия передаст Украине три F-16 до конца этого года

    В регионе
    • 29 сентября, 2026
    • 18:38
    Зеленский: Бельгия передаст Украине три F-16 до конца этого года

    Бельгия планирует передать Украине три истребителя F-16 до конца текущего года.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X.

    По его словам, Украина будет осуществлять получение этих самолетов по ускоренной процедуре.

    "Есть важная договоренность с Бельгией о передаче нам трех истребителей F-16 до конца этого года. Будем осуществлять получение этих самолетов по ускоренной процедуре", – отметил он.

    Зеленский также отметил, что Украина уже получила срочные поставки боеприпасов для F-16 из Бельгии и других стран, в частности Испании.

    Владимир Зеленский Истребитель F-16 (Fighting Falcon) Российско-украинский конфликт Бельгия Украина
    Zelenski: Belçika ilin sonunadək Ukraynaya üç F-16 verəcək
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