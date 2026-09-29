Зеленский: Бельгия передаст Украине три F-16 до конца этого года

Бельгия планирует передать Украине три истребителя F-16 до конца текущего года.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X.

По его словам, Украина будет осуществлять получение этих самолетов по ускоренной процедуре.

"Есть важная договоренность с Бельгией о передаче нам трех истребителей F-16 до конца этого года. Будем осуществлять получение этих самолетов по ускоренной процедуре", – отметил он.

Зеленский также отметил, что Украина уже получила срочные поставки боеприпасов для F-16 из Бельгии и других стран, в частности Испании.