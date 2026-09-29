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    Азербайджан и Сербия обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 18:10
    Азербайджан и Сербия обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

    Азербайджан и Сербия провели переговоры по вопросам двустороннего взаимодействия.

    Как сообщает балканское бюро Report, обсуждения состоялись в ходе встречи посла Азербайджана в Сербии Тахира Тагизаде с государственным секретарем Министерства иностранных дел Сербии Невеной Йованович.

    В ходе встречи было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Сербией вышли на высокий уровень развития.

    Стороны констатировали, что двусторонние связи строятся на основе традиционных дружественных отношений, принципов взаимного уважения и стратегического партнерства.

    Невена Йованович пожелала Тахиру Тагизаде успехов в его дипломатической деятельности в Сербии.

    Она выразила уверенность в том, что деятельность посла внесет вклад в дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Сербией и Азербайджаном.

    Тахир Тагизаде Невена Йованович Азербайджано-сербские отношения МИД Сербии
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    Serbiya-Azərbaycan münasibətləri müzakirə olunub
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    Azerbaijan, Serbia highlight high level of bilateral relations
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