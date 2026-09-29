Азербайджан и Сербия обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Азербайджан и Сербия провели переговоры по вопросам двустороннего взаимодействия.

Как сообщает балканское бюро Report, обсуждения состоялись в ходе встречи посла Азербайджана в Сербии Тахира Тагизаде с государственным секретарем Министерства иностранных дел Сербии Невеной Йованович.

В ходе встречи было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Сербией вышли на высокий уровень развития.

Стороны констатировали, что двусторонние связи строятся на основе традиционных дружественных отношений, принципов взаимного уважения и стратегического партнерства.

Невена Йованович пожелала Тахиру Тагизаде успехов в его дипломатической деятельности в Сербии.

Она выразила уверенность в том, что деятельность посла внесет вклад в дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Сербией и Азербайджаном.