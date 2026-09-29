Азербайджан и Сербия обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
- 29 сентября, 2026
- 18:10
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Азербайджан и Сербия провели переговоры по вопросам двустороннего взаимодействия.
Как сообщает балканское бюро Report, обсуждения состоялись в ходе встречи посла Азербайджана в Сербии Тахира Тагизаде с государственным секретарем Министерства иностранных дел Сербии Невеной Йованович.
В ходе встречи было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Сербией вышли на высокий уровень развития.
Стороны констатировали, что двусторонние связи строятся на основе традиционных дружественных отношений, принципов взаимного уважения и стратегического партнерства.
Невена Йованович пожелала Тахиру Тагизаде успехов в его дипломатической деятельности в Сербии.
Она выразила уверенность в том, что деятельность посла внесет вклад в дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Сербией и Азербайджаном.