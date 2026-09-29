Токаев предложил создать инвестиционно-финансовую платформу между Казахстаном и ФРГ
- 29 сентября, 2026
- 18:25
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине предложил создать Казахстанско-германскую инвестиционно-финансовую платформу.
Как передает Report, об этом сообщает 24.KZ.
Платформа должна объединить германский и европейский капитал с казахстанским финансированием, гарантиями и механизмами распределения рисков. Структурировать проекты будет холдинг "Байтерек". Речь идет о трех направлениях: критически важные материалы, энергетика и промышленность и финансирование проектов.
В качестве еще одного приоритета назвали казахско-германское партнерство в сфере цифровых инноваций и искусственного интеллекта. Казахстан предлагает Германии совместно развивать дата-центры, облачные технологии, кибербезопасность и цифровые финансовые решения, а Alatau City рассматривает как площадку для германских технологий и капитала.
Токаев также заявил о стремлении Казахстана стать надежным партнером Германии в Центральной Азии и на евразийском пространстве.