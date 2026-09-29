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    В Ташкенте обсудили укрепление сотрудничества между тюркскими государствами

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 18:14
    В Ташкенте обсудили укрепление сотрудничества между тюркскими государствами

    В Ташкенте при участии посла Азербайджана в Узбекистане Рашада Мамедова состоялась панельная дискуссия "Диалоги тюркского мира: общее будущее, общий взгляд".

    Как передает Report, об этом дипломат написал в соцсети X.

    "На мероприятии обсуждены укрепление сотрудничества между тюркскими государствами, сохранение общего исторического и культурного наследия, а также общие взгляды на будущее", - отметил Мамедов.

    Мероприятие организовано Управлением коммуникаций Администрации президента Турции и Университетом мировой экономики и дипломатии.

    Рашад Мамедов Культурное наследие тюркского мира Организация тюркских государств (ОТГ) Турция Узбекистан
    Daşkənddə "Türk dünyası dialoqları: ortaq gələcək, ortaq baxış" mövzusunda tədbir keçirilib
    Azerbaijani ambassador joins Turkic world dialogue in Tashkent
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