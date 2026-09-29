В Ташкенте обсудили укрепление сотрудничества между тюркскими государствами

В Ташкенте при участии посла Азербайджана в Узбекистане Рашада Мамедова состоялась панельная дискуссия "Диалоги тюркского мира: общее будущее, общий взгляд".

Как передает Report, об этом дипломат написал в соцсети X.

"На мероприятии обсуждены укрепление сотрудничества между тюркскими государствами, сохранение общего исторического и культурного наследия, а также общие взгляды на будущее", - отметил Мамедов.

Мероприятие организовано Управлением коммуникаций Администрации президента Турции и Университетом мировой экономики и дипломатии.