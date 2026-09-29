В Ташкенте обсудили укрепление сотрудничества между тюркскими государствами
Внешняя политика
- 29 сентября, 2026
- 18:14
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Ташкенте при участии посла Азербайджана в Узбекистане Рашада Мамедова состоялась панельная дискуссия "Диалоги тюркского мира: общее будущее, общий взгляд".
Как передает Report, об этом дипломат написал в соцсети X.
"На мероприятии обсуждены укрепление сотрудничества между тюркскими государствами, сохранение общего исторического и культурного наследия, а также общие взгляды на будущее", - отметил Мамедов.
Мероприятие организовано Управлением коммуникаций Администрации президента Турции и Университетом мировой экономики и дипломатии.
Daşkənddə "Türk dünyası dialoqları: ortaq gələcək, ortaq baxış" mövzusunda tədbir keçirilib
Azerbaijani ambassador joins Turkic world dialogue in Tashkent
Последние новости
19:34
Вице-премьер: Около 15 словацких компаний представлены на ADEX-2026 - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
19:31
Роберт Калиняк: Словакия хочет перенять опыт Азербайджана в сфере БПЛА - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
19:29
Сахиба Гафарова: Участие словацких компаний в восстановлении освобожденных территорий - показатель дружбыВнешняя политика
19:25
Роберт Калиняк: Азербайджан доказал способность защищать свой суверенитетВнешняя политика
19:22
Писториус: ВС Германии планирует закупку 16 новых самолетов AirbusДругие страны
19:22
Сахиба Гафарова: Новые инициативы поспособствуют расширению связей между Баку и БратиславойВнешняя политика
19:15
Гасымов: Баку и Братислава развивают эффективное сотрудничество в оборонной сфереВнешняя политика
19:09
Посол: Словакия и Азербайджан ищут долгосрочные решения в сфере поставок газаВнешняя политика
19:02