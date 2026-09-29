Баку и Рига нацелены на углубление экономического сотрудничества

Посол Азербайджана в Риге Нармина Мустафаева в ходе встречи с председателем Сейма Латвии Дайгой Миериней обсудила вопросы расширения межпарламентского сотрудничества и экономических связей.

Как сообщает Report, об этом Мустафаева написала в соцсети X.

"Я высоко оценила сегодняшнюю встречу с председателем Сейма Латвии Дайгой Миериней. Мы провели конструктивный обмен мнениями об укреплении азербайджано-латвийских отношений, углублении межпарламентского сотрудничества и расширении наших экономических связей", - написала она.

"С нетерпением жду возможности развить достигнутый прогресс и сблизить наши страны и народы еще больше", - отметила Мустафаева.