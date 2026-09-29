Баку и Рига нацелены на углубление экономического сотрудничества
Внешняя политика
- 29 сентября, 2026
- 18:36
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Посол Азербайджана в Риге Нармина Мустафаева в ходе встречи с председателем Сейма Латвии Дайгой Миериней обсудила вопросы расширения межпарламентского сотрудничества и экономических связей.
Как сообщает Report, об этом Мустафаева написала в соцсети X.
"Я высоко оценила сегодняшнюю встречу с председателем Сейма Латвии Дайгой Миериней. Мы провели конструктивный обмен мнениями об укреплении азербайджано-латвийских отношений, углублении межпарламентского сотрудничества и расширении наших экономических связей", - написала она.
"С нетерпением жду возможности развить достигнутый прогресс и сблизить наши страны и народы еще больше", - отметила Мустафаева.
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