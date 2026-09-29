Орхан Назарли: Будет применяться более гибкий подход к управлению налоговой задолженностью

Государственная налоговая служба Азербайджана применяет более гибкие подходы к управлению налоговыми задолженностями.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, об этом сообщил глава ведомства Орхан Назарли на встрече в формате B2G, проведенной в рамках Платформы открытого диалога между Государственной налоговой службой и "Общественным объединением деловых людей и промышленников Турции и Азербайджана" (TÜİB).

О.Назарли подчеркнул важность цифровой трансформации и налогового администрирования на основе данных. Он добавил, что целью является переход к более гибкой и проактивной модели взаимоотношений с налогоплательщиками в результате расширения применения искусственного интеллекта и аналитических решений, более раннего выявления рисков, превентивного информирования и развития электронных услуг.

Глава Госслужбы подчеркнул, что дальнейшее укрепление стратегического партнерства Азербайджана и Турции в последние годы позволило укрепить и диверсифицировать экономическое сотрудничество между двумя странами. Он сообщил, что Государственная налоговая служба придает особое значение открытому и устойчивому диалогу с бизнес-сообществом.