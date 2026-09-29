Джанни Инфантино поделился публикацией о встрече со сборной Азербайджана U-15

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился публикацией о встрече с национальной сборной Азербайджана U-15 в Баку.

Как сообщает Report, в ней он отметил подготовку национальной команды к первому в истории Кубку мира и Фестивалю ФИФА U-15, который состоится через несколько недель.

Инфантино отметил, что ознакомился с созданной в Баку спортивной инфраструктурой. Он подчеркнул, что взаимодействие ФИФА с молодыми футболистами и современная спортивная инфраструктура в Азербайджане создают возможности для продвижения новых талантов.

В публикации Джанни Инфантино также поблагодарил президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшана Наджафа за поддержку и руководство, и пожелал успехов национальной сборной Азербайджана U-15.

Отметим, что Кубок мира и Фестиваль ФИФА U-15 впервые пройдет в 2026 году в Баку.