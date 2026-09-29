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    Джанни Инфантино поделился публикацией о встрече со сборной Азербайджана U-15

    Футбол
    • 29 сентября, 2026
    • 18:22
    Джанни Инфантино поделился публикацией о встрече со сборной Азербайджана U-15

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился публикацией о встрече с национальной сборной Азербайджана U-15 в Баку.

    Как сообщает Report, в ней он отметил подготовку национальной команды к первому в истории Кубку мира и Фестивалю ФИФА U-15, который состоится через несколько недель.

    Инфантино отметил, что ознакомился с созданной в Баку спортивной инфраструктурой. Он подчеркнул, что взаимодействие ФИФА с молодыми футболистами и современная спортивная инфраструктура в Азербайджане создают возможности для продвижения новых талантов.

    В публикации Джанни Инфантино также поблагодарил президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшана Наджафа за поддержку и руководство, и пожелал успехов национальной сборной Азербайджана U-15.

    Отметим, что Кубок мира и Фестиваль ФИФА U-15 впервые пройдет в 2026 году в Баку.

    Джанни Инфантино поделился публикацией о встрече со сборной Азербайджана U-15
    Джанни Инфантино поделился публикацией о встрече со сборной Азербайджана U-15
    Джанни Инфантино поделился публикацией о встрече со сборной Азербайджана U-15
    Джанни Инфантино поделился публикацией о встрече со сборной Азербайджана U-15
    Джанни Инфантино поделился публикацией о встрече со сборной Азербайджана U-15
    Джанни Инфантино поделился публикацией о встрече со сборной Азербайджана U-15
    Джанни Инфантино поделился публикацией о встрече со сборной Азербайджана U-15
    Джанни Инфантино поделился публикацией о встрече со сборной Азербайджана U-15
    Джанни Инфантино поделился публикацией о встрече со сборной Азербайджана U-15
    Джанни Инфантино Сборная Азербайджана по футболу
    Фото
    FIFA prezidenti Canni İnfantino Bakıda Azərbaycanın U-15 millisi ilə görüşməsi barədə paylaşım edib
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