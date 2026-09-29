Азербайджан и Беларусь обсудили сотрудничество в сфере обороны
Армия
- 29 сентября, 2026
- 18:40
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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом.
Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, в ходе стороны рассмотрели перспективы расширения взаимодействия между двумя странами в военной и военно-технической сферах.
Они также обсудили возможности применения передовых технологий, обменялись опытом в этой сфере и затронули другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Отметим, что белорусская делегация во главе с Дмитрием Пантусом находится в Азербайджане для учатия в международной оборонной выставке ADEX-2026.
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