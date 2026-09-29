Азербайджан и Беларусь обсудили сотрудничество в сфере обороны

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, в ходе стороны рассмотрели перспективы расширения взаимодействия между двумя странами в военной и военно-технической сферах.

Они также обсудили возможности применения передовых технологий, обменялись опытом в этой сфере и затронули другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что белорусская делегация во главе с Дмитрием Пантусом находится в Азербайджане для учатия в международной оборонной выставке ADEX-2026.