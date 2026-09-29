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    Азербайджан и Беларусь обсудили сотрудничество в сфере обороны

    Армия
    • 29 сентября, 2026
    • 18:40
    Азербайджан и Беларусь обсудили сотрудничество в сфере обороны

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, в ходе стороны рассмотрели перспективы расширения взаимодействия между двумя странами в военной и военно-технической сферах.

    Они также обсудили возможности применения передовых технологий, обменялись опытом в этой сфере и затронули другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Отметим, что белорусская делегация во главе с Дмитрием Пантусом находится в Азербайджане для учатия в международной оборонной выставке ADEX-2026.

    Закир Гасанов Дмитрий Пантус Азербайджано-белорусские отношения
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    Azərbaycan və Belarus arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib
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