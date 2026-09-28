Госкомвоенпром Беларуси примет участие в выставке ADEX-2026 в Баку

Белорусская делегация во главе с председателем Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса примет участие в 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX-2026).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте комитета.

Согласно информации, Беларусь на выставке будет представлена национальным павильоном. Организатором объединенного стенда Госкомвоенпрома выступает ГВТУП "Белспецвнештехника". Всего в павильоне и на открытой площадке будет представлено около 150 образцов вооружения, военной и спецтехники, а также продукции двойного и гражданского назначения белорусского производства.

Отметим, что ADEX - крупнейшая специализированная выставка в регионе Южного Кавказа и Каспийского бассейна, объединяющая ведущих игроков мировой оборонной промышленности. В мероприятии ожидается участие более 270 компаний из 29 стран мира, а также прибытие 45 иностранных делегаций из 33 стран.

Отдельными павильонами на выставке будут представлены 14 стран: Азербайджан, Великобритания, Израиль, Италия, Китай, Пакистан, Российская Федерация, Беларусь, Румыния, Словакия, США, Турция, Узбекистан и Чехия.

ADEX-2026 пройдет с 30 сентября по 2 октября в Баку.