Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Госкомвоенпром Беларуси примет участие в выставке ADEX-2026 в Баку

    Выставки
    • 28 сентября, 2026
    • 18:49
    Госкомвоенпром Беларуси примет участие в выставке ADEX-2026 в Баку

    Белорусская делегация во главе с председателем Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса примет участие в 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX-2026).

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте комитета.

    Согласно информации, Беларусь на выставке будет представлена национальным павильоном. Организатором объединенного стенда Госкомвоенпрома выступает ГВТУП "Белспецвнештехника". Всего в павильоне и на открытой площадке будет представлено около 150 образцов вооружения, военной и спецтехники, а также продукции двойного и гражданского назначения белорусского производства.

    Отметим, что ADEX - крупнейшая специализированная выставка в регионе Южного Кавказа и Каспийского бассейна, объединяющая ведущих игроков мировой оборонной промышленности. В мероприятии ожидается участие более 270 компаний из 29 стран мира, а также прибытие 45 иностранных делегаций из 33 стран.

    Отдельными павильонами на выставке будут представлены 14 стран: Азербайджан, Великобритания, Израиль, Италия, Китай, Пакистан, Российская Федерация, Беларусь, Румыния, Словакия, США, Турция, Узбекистан и Чехия.

    ADEX-2026 пройдет с 30 сентября по 2 октября в Баку.

    Международная военная выставка ADEX-2026 Госкомвоенпром Беларуси
    Belarusun Dövlət Hərbi Sənaye Komitəsi Bakıda keçiriləcək ADEX-2026 sərgisində iştirak edəcək
    Belarus delegation to take part in ADEX 2026 in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    22:32

    США поставили Румынии первые девять десантных машин-амфибий

    Другие страны
    22:29
    Фото

    Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали на чемпионате мира

    Индивидуальные
    22:22
    Фото

    В рамках ГА ООН поднят вопрос о праве на возвращение западных азербайджанцев - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    22:17

    Этан Мбаппе дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов

    Футбол
    22:08
    Фото
    Видео

    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы

    Внутренняя политика
    21:56

    Al Hadath: Иран согласился приостановить обогащение урана

    В регионе
    21:43
    Фото
    Видео

    "Места памяти Западного Азербайджана": Село Агбулаг входило в состав Гёйчинского магала

    Внутренняя политика
    21:41
    Фото
    Видео

    В рамках учений "Сила единства – 2026" успешно выполнены задачи по кибербезопасности

    Армия
    21:28
    Фото

    Азербайджан и Иран обсудили перспективы реализации совместных инфраструктурных проектов

    Внешняя политика
    Лента новостей