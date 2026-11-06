Кянан Керимзаде: Число обучающихся в системе профобразования выросло до 52 тыс. человек
Социальная защита
- 06 ноября, 2026
- 13:47
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За последние пять лет число обучающихся в системе профессионального образования Азербайджана выросло с 28 тыс. до 52 тыс. человек.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде на церемонии закрытия проекта "Peşəfest 2026" в Баку.
По его словам, в последние годы проделана значительная работа по повышению качества профессионального образования.
Керимзаде отметил, что в текущем учебном году к профессиональному образованию привлечены 28 тыс. человек. При этом за последние годы увеличилось и число женщин среди обучающихся. Около 70% приема на программы профессионального образования приходится на регионы, где действуют центры, соответствующие современным стандартам.
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