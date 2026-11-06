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    Кянан Керимзаде: Число обучающихся в системе профобразования выросло до 52 тыс. человек

    Социальная защита
    • 06 ноября, 2026
    • 13:47
    Кянан Керимзаде: Число обучающихся в системе профобразования выросло до 52 тыс. человек

    За последние пять лет число обучающихся в системе профессионального образования Азербайджана выросло с 28 тыс. до 52 тыс. человек.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде на церемонии закрытия проекта "Peşəfest 2026" в Баку.

    По его словам, в последние годы проделана значительная работа по повышению качества профессионального образования.

    Керимзаде отметил, что в текущем учебном году к профессиональному образованию привлечены 28 тыс. человек. При этом за последние годы увеличилось и число женщин среди обучающихся. Около 70% приема на программы профессионального образования приходится на регионы, где действуют центры, соответствующие современным стандартам.

    Кянан Керимзаде Министерство науки и образования Азербайджана
    Kənan Kərimzadə: Peşə təhsili sahəsində təhsil alanların sayı 5 ildə 28 mindən 52 minə qalxıb
    44 filmi
    44 filmi

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