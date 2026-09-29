ВОЗ зафиксировала свыше 400 случаев смерти от чумы в мире за последние 6 лет

За последние 6 лет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила случаи заражения чумой в шести странах, 423 человека скончались.

Как передает Report, об этом говорится в отчете ВОЗ.

"В период с 2019 по 2025 год 10 стран сообщили ВОЗ о случаях с подозрением на чуму у людей, в шести из них были зарегистрированы подтвержденные случаи. В общей сложности ВОЗ получила сведения о 3 847 случаях с подозрением на заболевание и 423 летальных исходах, что соответствует показателю летальности 11%", - говорится в отчете.

Также сообщается, что смертность от холеры в 2025 году увеличилась на 30%. На семь стран – Анголу, Бангладеш, Демократическую Республику Конго, Нигерию, Южный Судан, Судан и Йемен – приходится около 90% всех зарегистрированных случаев холеры и смертей в мире. Наибольшая нагрузка зафиксирована в Африканском регионе ВОЗ, где число случаев заболевания увеличилось на 34%, а число смертей – на 58% по сравнению с 2024 годом.

В отчете организации отмечается, что мировое производство пероральных вакцин против холеры увеличилось более чем вдвое в период с 2022 по 2025 год, с примерно 30 млн до приблизительно 80 млн доз в год, что значительно улучшило доступность вакцин.

Что касается бактериального менингита, то данное заболевание продолжает оставаться серьезной проблемой для стран от Сенегала до Эфиопии, где регулярно происходят эпидемии. В 2025 году 24 из 26 стран региона сообщили ВОЗ о 21 526 предполагаемых случаях заболевания и 971 случае смерти, что соответствует показателю смертности в 4,5%.