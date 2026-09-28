Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Генпрокурор: Виновные в военных преступлениях против азербайджанцев получили заслуженное наказание

    Внутренняя политика
    • 28 сентября, 2026
    • 11:39
    Генпрокурор: Виновные в военных преступлениях против азербайджанцев получили заслуженное наказание

    Лица, совершившие военные преступления в отношении азербайджанского населения, получили заслуженное наказание по решениям судебных инстанций.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев в ходе мероприятия, проведенного в Генпрокуратуре по случаю 108-й годовщины создания прокуратуры Азербайджана и профессионального праздника работников прокуратуры.

    Он отметил, что сотрудники ведомства приложили максимальные усилия как в период боевых действий, так и на послевоенном этапе для выявления, расследования и доведения до общественности фактов ущерба, нанесенного армянскими вооруженными формированиями гражданскому населению и инфраструктуре, а также иных совершенных преступлений.

    "Обвиняемым по этим делам судебными органами были назначены заслуженные наказания", - сказал Алиев.

    Кямран Алиев Генеральная прокуратура Азербайджана
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    Perpetrators of war crimes against Azerbaijani population receive deserved punishment, Prosecutor General says
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