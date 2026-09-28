Генпрокурор: Виновные в военных преступлениях против азербайджанцев получили заслуженное наказание
- 28 сентября, 2026
- 11:39
Лица, совершившие военные преступления в отношении азербайджанского населения, получили заслуженное наказание по решениям судебных инстанций.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев в ходе мероприятия, проведенного в Генпрокуратуре по случаю 108-й годовщины создания прокуратуры Азербайджана и профессионального праздника работников прокуратуры.
Он отметил, что сотрудники ведомства приложили максимальные усилия как в период боевых действий, так и на послевоенном этапе для выявления, расследования и доведения до общественности фактов ущерба, нанесенного армянскими вооруженными формированиями гражданскому населению и инфраструктуре, а также иных совершенных преступлений.
"Обвиняемым по этим делам судебными органами были назначены заслуженные наказания", - сказал Алиев.