Генпрокурор: Виновные в военных преступлениях против азербайджанцев получили заслуженное наказание

Лица, совершившие военные преступления в отношении азербайджанского населения, получили заслуженное наказание по решениям судебных инстанций.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев в ходе мероприятия, проведенного в Генпрокуратуре по случаю 108-й годовщины создания прокуратуры Азербайджана и профессионального праздника работников прокуратуры.

Он отметил, что сотрудники ведомства приложили максимальные усилия как в период боевых действий, так и на послевоенном этапе для выявления, расследования и доведения до общественности фактов ущерба, нанесенного армянскими вооруженными формированиями гражданскому населению и инфраструктуре, а также иных совершенных преступлений.

"Обвиняемым по этим делам судебными органами были назначены заслуженные наказания", - сказал Алиев.