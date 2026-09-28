В Грузии задержаны 50 нелегальных мигрантов, среди них и азербайджанцы
- 28 сентября, 2026
- 11:54
В Грузии задержаны 50 иностранцев, находившихся в стране на незаконных основаниях, среди них есть и граждане Азербайджана.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.
В результате иммиграционных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления миграции по всей стране, были задержаны граждане Нигерии, Афганистана, Азербайджана, Ирана, Китая, Таиланда, России, Индии, Ирака, Туркменистана и Египта.
Установлено, что задержанные лица, нарушив требования закона Грузии о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, находились на территории страны без законных оснований.
В настоящее время они размещены во временном центре содержания Управления миграции. Проводятся соответствующие процедуры по выдворению задержанных лиц из Грузии.