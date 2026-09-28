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    В Грузии задержаны 50 нелегальных мигрантов, среди них и азербайджанцы

    В регионе
    • 28 сентября, 2026
    • 11:54
    В Грузии задержаны 50 нелегальных мигрантов, среди них и азербайджанцы

    В Грузии задержаны 50 иностранцев, находившихся в стране на незаконных основаниях, среди них есть и граждане Азербайджана.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

    В результате иммиграционных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления миграции по всей стране, были задержаны граждане Нигерии, Афганистана, Азербайджана, Ирана, Китая, Таиланда, России, Индии, Ирака, Туркменистана и Египта.

    Установлено, что задержанные лица, нарушив требования закона Грузии о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, находились на территории страны без законных оснований.

    В настоящее время они размещены во временном центре содержания Управления миграции. Проводятся соответствующие процедуры по выдворению задержанных лиц из Грузии.

    Незаконная миграция Депортация иностранцев Грузия
    Gürcüstanda qanunsuz yaşayan 50 əcnəbi saxlanılıb, azərbaycanlı da var
    MiniBoss
    MiniBoss

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