В Грузии задержаны 50 нелегальных мигрантов, среди них и азербайджанцы

В Грузии задержаны 50 иностранцев, находившихся в стране на незаконных основаниях, среди них есть и граждане Азербайджана.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

В результате иммиграционных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления миграции по всей стране, были задержаны граждане Нигерии, Афганистана, Азербайджана, Ирана, Китая, Таиланда, России, Индии, Ирака, Туркменистана и Египта.

Установлено, что задержанные лица, нарушив требования закона Грузии о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, находились на территории страны без законных оснований.

В настоящее время они размещены во временном центре содержания Управления миграции. Проводятся соответствующие процедуры по выдворению задержанных лиц из Грузии.