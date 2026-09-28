Генпрокурор: В Азербайджане в последние годы наблюдается снижение числа преступлений

В Азербайджане в последние годы наблюдается снижение числа совершаемых преступлений.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на мероприятии в Генпрокуратуре в связи со 108-летием создания органов прокуратуры Азербайджана и профессиональным праздником сотрудников прокуратуры.

Он отметил, что в раскрытии преступлений прошлых лет органы прокуратуры осуществляли совместную деятельность с Министерствами внутренних дел и юстиции, а также со Службой государственной безопасности.

Генеральный прокурор подчеркнул, что в последние годы в стране наблюдается снижение числа совершаемых преступлений:

"Сотрудники органов прокуратуры играют большую роль в обеспечении безопасности и правопорядка в стране. Если обратиться к статистике, можно отметить значительное снижение числа тяжких и менее тяжких преступлений. Вместе с тем в 2026 году раскрыто 9 преступлений, совершенных в прошлые годы".