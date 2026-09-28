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    Генпрокурор: В Азербайджане в последние годы наблюдается снижение числа преступлений

    Внутренняя политика
    • 28 сентября, 2026
    • 11:48
    Генпрокурор: В Азербайджане в последние годы наблюдается снижение числа преступлений

    В Азербайджане в последние годы наблюдается снижение числа совершаемых преступлений.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на мероприятии в Генпрокуратуре в связи со 108-летием создания органов прокуратуры Азербайджана и профессиональным праздником сотрудников прокуратуры.

    Он отметил, что в раскрытии преступлений прошлых лет органы прокуратуры осуществляли совместную деятельность с Министерствами внутренних дел и юстиции, а также со Службой государственной безопасности.

    Генеральный прокурор подчеркнул, что в последние годы в стране наблюдается снижение числа совершаемых преступлений:

    "Сотрудники органов прокуратуры играют большую роль в обеспечении безопасности и правопорядка в стране. Если обратиться к статистике, можно отметить значительное снижение числа тяжких и менее тяжких преступлений. Вместе с тем в 2026 году раскрыто 9 преступлений, совершенных в прошлые годы".

    Кямран Алиев Генеральная прокуратура Азербайджана Раскрытие преступления
    Baş prokuror: Azərbaycanda son illər baş verən cinayətlərin sayında azalma müşahidə olunur
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