В Ходжавенде открылась новая больница

В Ходжавендском районе открылась новая больница.

Как сообщили Report в TƏBİB, в больнице функционирует поликлиническое отделение для оказания медуслуг переселившимся в район жителям.

Здесь организованы приемные отделения терапевтов, педиатров, офтальмологов и гинекологов, проводятся ультразвуковые и лабораторные исследования. Также созданы хирургическое отделение, триажная зона (зона распределения пациентов) и отдельные палаты для оказания медицинской помощи в зависимости от состояния пациентов. В учреждении установлен рентгеновский аппарат.

В рамках визита в Ходжавендский район исполнительный директор TƏBİB Анар Байрамов осмотрел недавно введенную в эксплуатацию центральную районную больницу и действующий при ней медпункт Гырмызыбазар.