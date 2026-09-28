В Ходжавенде открылась новая больница
Здоровье
- 28 сентября, 2026
- 11:54
В Ходжавендском районе открылась новая больница.
Как сообщили Report в TƏBİB, в больнице функционирует поликлиническое отделение для оказания медуслуг переселившимся в район жителям.
Здесь организованы приемные отделения терапевтов, педиатров, офтальмологов и гинекологов, проводятся ультразвуковые и лабораторные исследования. Также созданы хирургическое отделение, триажная зона (зона распределения пациентов) и отдельные палаты для оказания медицинской помощи в зависимости от состояния пациентов. В учреждении установлен рентгеновский аппарат.
В рамках визита в Ходжавендский район исполнительный директор TƏBİB Анар Байрамов осмотрел недавно введенную в эксплуатацию центральную районную больницу и действующий при ней медпункт Гырмызыбазар.
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