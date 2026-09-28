Азербайджан и Турция обсудили проведение совместных шахматных турниров

Азербайджан и Турция обсудили новый этап сотрудничества в области шахмат и организацию совместных турниров.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, соответствующая встреча состоялась в Узбекистане в дни Всемирной шахматной олимпиады между президентом Федерации шахмат Азербайджана Махиром Мамедовым и президентом Федерации шахмат Турции Энесом Эфендиоглу.

Стороны также провели обмен мнениями по вопросам подготовки молодых шахматистов и взаимному обмену опытом между федерациями.

По итогам встречи Махир Мамедов вручил Энесу Эфендиоглу памятный подарок.