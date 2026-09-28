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    Азербайджан и Турция обсудили проведение совместных шахматных турниров

    Индивидуальные
    • 28 сентября, 2026
    • 12:12
    Азербайджан и Турция обсудили проведение совместных шахматных турниров

    Азербайджан и Турция обсудили новый этап сотрудничества в области шахмат и организацию совместных турниров.

    Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, соответствующая встреча состоялась в Узбекистане в дни Всемирной шахматной олимпиады между президентом Федерации шахмат Азербайджана Махиром Мамедовым и президентом Федерации шахмат Турции Энесом Эфендиоглу.

    Стороны также провели обмен мнениями по вопросам подготовки молодых шахматистов и взаимному обмену опытом между федерациями.

    По итогам встречи Махир Мамедов вручил Энесу Эфендиоглу памятный подарок.

    Махир Мамедов Энес Эфендиоглу Федерация шахмат Азербайджана
    Mahir Məmmədov Enes Efendioğlu ilə şahmat sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijan and Türkiye discuss new stage of chess cooperation
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