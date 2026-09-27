Lerik rayonunda zəlzələ olub
Hadisə
- 27 sentyabr, 2026
- 11:31
Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yeraltı təkanın maqnitudası 3.2, dərinliyi isə 23 km olub.
Zəlzələ hiss olunmayıb.
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