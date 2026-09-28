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    Украина хочет перенести часть цифровой инфраструктуры под землю

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 12:15
    Украина хочет перенести часть цифровой инфраструктуры под землю

    Непрерывные атаки реактивных дронов на Украину поставили цифровую инфраструктуру страны, особенно столицы Киева, под угрозу разрушения.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, отметив, что страна находится под угрозой полного отключения от интернета.

    Корецкий сообщил, что правительство перенесет часть уцелевшей цифровой инфраструктуры под землю, а другую часть - за рубеж.

    Отметим, что за последние 5 дней российская армия уничтожила только в столице Киеве 4 дата-центра и два офиса интернет-провайдеров.

    Сергей Корецкий Цифровая инфраструктура Российско-украинский конфликт
    Ukrayna rəqəmsal infrastrukturun bir hissəsini yer altına köçürmək istəyir
    Ukraine may move part of its digital infrastructure underground
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