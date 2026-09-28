Украина хочет перенести часть цифровой инфраструктуры под землю
Другие страны
- 28 сентября, 2026
- 12:15
Непрерывные атаки реактивных дронов на Украину поставили цифровую инфраструктуру страны, особенно столицы Киева, под угрозу разрушения.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, отметив, что страна находится под угрозой полного отключения от интернета.
Корецкий сообщил, что правительство перенесет часть уцелевшей цифровой инфраструктуры под землю, а другую часть - за рубеж.
Отметим, что за последние 5 дней российская армия уничтожила только в столице Киеве 4 дата-центра и два офиса интернет-провайдеров.
Ukrayna rəqəmsal infrastrukturun bir hissəsini yer altına köçürmək istəyir
Ukraine may move part of its digital infrastructure underground
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