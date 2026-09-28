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    Цена золота упала на 3% в ожидании повышения ставки ФРС США

    Финансы
    • 28 сентября, 2026
    • 11:52
    Цена золота упала на 3% в ожидании повышения ставки ФРС США

    Цена золота упала почти на 3% в ходе торгов в понедельник, поскольку рост нефтяных котировок усилил опасения относительно сохранения высокой инфляции и укрепил ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

    Как передает Report, об этом сообщает агентство "Интерфакс".

    Октябрьские фьючерсы на золото на бирже Comex подешевели на 3% - до $4 159,7 за унцию.

    ФРС США в сентябре повысила диапазон базовой ставки на четверть процентного пункта - до 3,75-4% годовых. Согласно инструменту FedWatch биржи CME, трейдеры оценивают вероятность ее дальнейшего увеличения в октябре в 68%.

    На этой неделе инвесторы будут следить за данными, касающимися состояния рынка труда и изменения потребительских цен в США.

    Цена на золото ФРС США Биржа Comex
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