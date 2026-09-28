Цена золота упала на 3% в ожидании повышения ставки ФРС США
Финансы
- 28 сентября, 2026
- 11:52
Цена золота упала почти на 3% в ходе торгов в понедельник, поскольку рост нефтяных котировок усилил опасения относительно сохранения высокой инфляции и укрепил ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).
Как передает Report, об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Октябрьские фьючерсы на золото на бирже Comex подешевели на 3% - до $4 159,7 за унцию.
ФРС США в сентябре повысила диапазон базовой ставки на четверть процентного пункта - до 3,75-4% годовых. Согласно инструменту FedWatch биржи CME, трейдеры оценивают вероятность ее дальнейшего увеличения в октябре в 68%.
На этой неделе инвесторы будут следить за данными, касающимися состояния рынка труда и изменения потребительских цен в США.
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