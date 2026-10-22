Совет по медиа и вещанию осудил распространение в турецкой прессе фейков об Азербайджане

Совет по медиа и вещанию жестко осудил фейки об Азербайджане, которые распространяются в турецкой прессе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета.

Отмечается, что безосновательные утверждения, тиражируемые в некоторых медиаресурсах Турции и турецком сегменте социальных сетей о том, что в Азербайджане начались массовые аресты из-за хиджаба, в связи с чем люди покидают страну, являются явным примером дезинформации, направленной на манипулирование общественным мнением путем использования религиозных чувств и формирование ложного представления об Азербайджане.

"Участие отдельных политических и общественных деятелей в распространении подобной ложной информации, представление необоснованных утверждений в оскорбительных выражениях, помимо того что противоречит возложенной на них общественной ответственности, является недопустимым проявлением злоупотребления возможностями влияния на аудиторию.

Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики решительно осуждает распространение ложной информации о нашей стране, призывает представителей медиа, политических и общественных деятелей к ответственному поведению при распространении информации, а общественность - критически относиться к подобным публикациям, проверять информацию из надежных источников и не становиться посредниками в распространении дезинформации", - говорится в заявлении.