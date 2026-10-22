Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Совет по медиа и вещанию осудил распространение в турецкой прессе фейков об Азербайджане

    Медиа
    • 22 октября, 2026
    • 22:07
    Совет по медиа и вещанию осудил распространение в турецкой прессе фейков об Азербайджане

    Совет по медиа и вещанию жестко осудил фейки об Азербайджане, которые распространяются в турецкой прессе.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета.

    Отмечается, что безосновательные утверждения, тиражируемые в некоторых медиаресурсах Турции и турецком сегменте социальных сетей о том, что в Азербайджане начались массовые аресты из-за хиджаба, в связи с чем люди покидают страну, являются явным примером дезинформации, направленной на манипулирование общественным мнением путем использования религиозных чувств и формирование ложного представления об Азербайджане.

    "Участие отдельных политических и общественных деятелей в распространении подобной ложной информации, представление необоснованных утверждений в оскорбительных выражениях, помимо того что противоречит возложенной на них общественной ответственности, является недопустимым проявлением злоупотребления возможностями влияния на аудиторию.

    Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики решительно осуждает распространение ложной информации о нашей стране, призывает представителей медиа, политических и общественных деятелей к ответственному поведению при распространении информации, а общественность - критически относиться к подобным публикациям, проверять информацию из надежных источников и не становиться посредниками в распространении дезинформации", - говорится в заявлении.

    Совет по медиа и вещанию Фейк
    Media və Yayım Şurası Azərbaycan haqqında saxta məlumatların yayılmasını qətiyyətlə pisləyib
    Media and Broadcasting Council condemns fake news about Azerbaijan in Turkish press
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    22:57
    Зеленский: Между мной и Трампом нет личной вражды
    Другие страны
    22:51
    Азербайджан намерен развивать межпарламентское сотрудничество с Эстонией
    Внешняя политика
    22:42
    Первый женский клубный чемпионат мира по футболу пройдет в США
    Футбол
    22:38
    Зеленский раскрыл, какие варианты гарантий безопасности рассматривает Киев
    Другие страны
    22:31
    Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы и незаконного оборота оружия
    Внешняя политика
    22:23
    Арда Гюлер продлил контракт с мадридским "Реалом"
    Футбол
    22:20
    Украина и Финляндия подписали соглашения на €300 млн
    Другие страны
    22:15
    Зеленский: США пока не восстановили полностью работу Starlink в Украине
    Другие страны
    22:07
    Совет по медиа и вещанию осудил распространение в турецкой прессе фейков об Азербайджане
    Медиа
    Лента новостей